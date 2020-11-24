أبرز 8 معلومات عن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي

وزير خارجية أمريكا الجديد، أنتوني بلينكين والذي تحدثت عنه الصحف الأمريكية، بعد تسريبات عن اختبار بايدن له، معروف بتاييده الشديد لاسرائيل، ولكنه في نفس الوقت صديق مقرب السعودية، ويؤمن بتكوين تخالفات من اجل مواجهة الصين.





صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت إنه من المتوقع أن يتم ترشيح أنطوني بلينكين، لرئاسة الخارجية الامريكية، والمعروف بانه سيساعد بايدن علي تعديل سياسة واشنطن الخارجية، خاصة مع الصين وايران.





وأوضحت أنه معروف بأنه مدافع عن التحالفات العالمية وأقرب مستشاري السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جوزيف بايدن، لمنصب وزير الخارجية، وهو منصب سيحاول من خلاله دمج شركاء دوليين متشككين فيه.





ونشأ بلينكين بين نيويورك وباريس، وتخرج من كلية الحقوق بجامعتي هارفارد وكولومبيا، وهو نجل سفير أمريكا إلى المجر.





وبدأ بلينكين، 58 عامًا ونائب وزير خارجية سابق في عهد باراك أوباما، حياته المهنية في وزارة الخارجية خلال إدارة كلينتون.





ومن المتوقع أن تساعد أوراق اعتماده الواسعة في السياسة الخارجية على تهدئة الدبلوماسيين الأمريكيين والقادة العالميين على حد سواء بعد أربع سنوات من إستراتيجيات إدارة ترامب المتشدد





وعمل بلينكين بجانب بايدن منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث شغل منصب كبير مساعديه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولاحقًا كمستشار للأمن القومي عندما كان نائب الرئيس. في هذا الدور.





وساعد بلينكين خلال عمله مع بايدن في تطوير الاستجابة الأمريكية للاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.





وقال بلينكن في منتدى بمعهد هدسون في يوليو الماضي ان المشاكل الكبيرة التي نواجهها كدولة وكوكب، سواء كان تغير المناخ، أو كورونا، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا يوجد طرف واحد قادر على حل هذه المشكلات. حتى دولة قوية مثل الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل معها بمفردها.





ويؤمن بلينكين بالعمل مع الدول الأخرى، فيمكن أن يكون له فائدة إضافية تتمثل في مواجهة تحد دبلوماسي كبير آخر، مثل التنافس مع الصين من خلال تضافر الجهود لتعزيز التجارة والاستثمارات التكنولوجية وحقوق الإنسان – بدلًا عن إجبار الدول فرادى على الاختيار بين اقتصادات القوتين العظميين.





وتسير تصريحات بلينكن الي إقامة علاقات أقوى مع الهند وعبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لمجلة بوليتكو الامريكية، حيث وقعت 14 دولة مؤخرًا واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم مع الصين.





وذكرت المجلة الامريكية أن بلينكن سيسعي لبذل جهد أكبر لتعميق المشاركة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث حققت الصين نجاحات في التكنولوجيا والاستثمارات في البنية التحتية، والاعتراف بأوروبا كشري.





ومن الاتفاقيات المتوقع توقيعها خلال رئاسة بلينكيم عقد اتفاقية جديدة للحد من انتشار الأسلحة سيكون أمامه حوالي 15 يومًا بعد تنصيبه لتمديد آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة مع روسيا، وهي خطوة رفض ترامب في البداية اتخاذها لأنه أصر على ضم الصين إلى المعاهدة أيضًا.