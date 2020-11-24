الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقاً حول اللقاحات مع شركة موديرنا الأمريكية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:24 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق حول اللقاحات مع شركة موديرنا الأمريكية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكدت شركة موديرنا الأمريكية، أن لقاحها لفيروس كورونا فعال بنسبة 94,5%.

 

ولفتت وسائل إعلامية، إلى أن أسعار النفط قفزت 3% بعد تطورات لقاح شركة موديرنا.

 

وتواصل شركة "موديرنا"، السير على طريق هدفها المتمثل بإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا المستجد مع نهاية العام الجاري.

 

وكانت الشركة الأمريكية، أشارت إلى أنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من "اللقاح المرتقب" في السنة القادمة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وفي وقت سابق، نجحت شركة موديرنا، باستقطاب 25 ألف و296 مشاركا من أصل 30 ألف، سيشاركون في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسل، إن التجربة ستوفر على الأرجح بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالا.

 

وأضاف أنه إذا تباطأ معدل الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير نتائج التجربة، إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 53 مشاركا يتعرضون للإصابة بالفيروس، ليعرف العلماء فيما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن أعطوا دواء وهميا.

 

 

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