دبي: مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يستهدف إنتاج 5000 ميجاوات

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكلفة المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية تبلغ 15 مليار درهم.

جاء ذلك خلال تفقد الشيخ محمد المرحلة الرابعة من المشروع.

وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 50 مليار درهم لإنتاج 5000 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هدفنا 75% طاقة نظيفة لدبي خلال 30 عاما القادمة .. نقول ما نفعل ..ونفعل ما نقول

فتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المركز إلى دعم الابتكار والابداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال.



وستدعم أبحاث مركز الابتكار في الطاقة الشمسية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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