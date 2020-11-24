بالصور .. رئيس مدينة كفر شكر يشن حملة مكبرة على الصيدليات

Advertisements

شن مجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة ورقابة كافة السلع والمنتجات وبيان مدى صلاحيتها، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بالخدمات.



وشنت الأجهزة التنفيذية، بقيادة اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالاشتراك مع إدارتي الصحة والتموين، وكذالك مسئولي الإشغالات والرقابة والمتابعة والرخص للمرور على الصيدليات.



استهدفت الحملة التي شاركت فيها الإدارة الصحية والتموين المرور على الصيدليات لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات والتراخيص تنفيذا لسيادة القانون، وحفاظا على صحة المواطنين وذالك بإشراف الأستاذ محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة.



وقال رئيس المركز والمدينة أن حملات المتابعة على الصيدليات مستمرة بالمركز والمدينة، في حضور الإدارة الصحية والتموين لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل من قبل الجهات المختصة لفرض هيبة الدولة، وحفاظا على صحة أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم.



وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات خاصة لموقع الفجر، أنه لن يسمح بأي غش، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي للحفاظ على حق المواطن في الحصول على سلع جيدة وليست مغشوشة، مؤكدا أنه سيتم تشديد العقوبات على الغشاشين والمخالفين.