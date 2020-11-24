طقس سيىء وأمطار رعدية تجتاح هذه المحافظات غدا.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس الغير مستقرة التي تجتاح البلاد غدا وتستمر حتى الجمعة المقبل.





وأكدت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري منها (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح و كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).





وأوضحت شاكر أن القاهرة الكبرى تشهد أمطار متوسطة الشدة، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف والمنيا.





وأشارت إلى أن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خلال الـ3 أيام المقبلة.





ومن جهتها، وجهت شاكر مجموعة من النصائح والتحذيرات العاجلة للمواطنين والتي تتمثل في التالي:





- يجب على الماطنين توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة.

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.