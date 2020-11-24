وزير الأوقاف ورئيس 'الأعلى للإعلام' يناقشان وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي

استقبل وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي بالتعاون بين الوزارة والمجلس، تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة فب كافة المجالات، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، ويجرى تنفيذ بنود الاستراتيجية التب يتم إطلاقها خلال العام القادم.





واطلع وزير الأوقاف كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي "بين الحقيقة والخيال" و"فكرة في كتاب"، وذلك بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و"رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.





كما أهدى الوزير لرئيس الاعلى للاعلام درع وزارة الأوقاف، ونسخة من كتاب الله عز وجل، وذلك تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني الرشيد.



