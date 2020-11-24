هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:18 م
هاني رمزي
هاني رمزي
محمود خميس
Advertisements

سارع هاني رمزي مقدم برنامج البيت الكبير على فضائية النادي الأهلي بنفي خبر نشره "الفجر الرياضي" حول تلقي مويرا موسيماني زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عرضًا من الدوري الإماراتي تمهيدًا لعرضه عليه بعد الانتهاء من مباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وركز هاني رمزي على قناة الأهلي على أنه ليس من المنطقى الكلام عن عروض لموسيماني قبل النهائي الإفريقي وكأن محرر "الفجر الرياضي" يعمل في قناة النادي الرسمية حيث يجب أن يكون معه على طول الخط من أجل عدم زعزعة الاستقرار – الكلمة التي يتهم بها أي مسئول الإعلام عند دفاعه عن مواقفه حتى لو كانت خاطئة".

 

وقال رمزي: "هناك نوع تسويقي رخيص بإثارة الشائعات الكاذبة حول النادي الأهلي وسنتصدى لها ففي الأهلي تعودنا على مثل هذه الأمور، وقناة الأهلي دورها توضيح الحقائق الجماهير.. فرقعة إعلامية وأخبار كاذبة عن الأهلي وموسيماني والبعض يستغل أن زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله ويروّج لوجود عرض إماراتي للمدرب الجنوب إفريقي لزعزعة استقرار الفريق قبل نهائي القرن".

 

وإلى هاني رمزي المدافع عن المنطق والاستقرار نقول:

 

- هل كان من المنطقي أن يفكر رينيه فايلر في الرحيل عن الأهلي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكنه حدث بل إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لم يهتم بنصف النهائي وفسخ عقده انتصارًا لمباديء القلعة الحمراء

 

 - هل كان من المنطقي أن يرحل كارتيرون عن الزمالك وهو الذي توج معه بالألقاب ووصل به إلى نصف النهائي الإفريقي؟.. لمن يكن منطقيًا وقتها لكنه حدث

 

هل كان من المنطقى – باعتبارك من هواة الكرة الأوروبية- أن يرحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد وهو المتوج معه بدوري أبطال أوروبا.. لم يكن منطقيًا لكنه فجأة عقد مؤتمرًا صحفيًا ورحل

 

- إذا كانت الأمور كذلك لم لا نتكتم على كل أخبار إصابات لاعبي الأهلي والزمالك -شفاهم الله- بفيروس كورونا من أجل عدم زعرعة استقرار الأجهزة الفنية في القطبي؟!


- لماذا لم تأت بالنفي من زوجة موسيماني نفسها أم أنها لا تريد أن تتكلم في هذا الموضوع من أجل الاستقرار؟!


وإليكم ما نشره "الفجر الرياضي" عن عرض إماراتي في الطريق إلى بيتسو موسيماني:

 

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني رمزي نادي الاهلي موسيماني قناة الاهلي صفقات الاهلي دوري ابطال افريقيا الدوري المصري اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 12 دقيقة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ نصف ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ يوم

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على أنباء أزمة "طاحنة" مع كهربا

هاني سلامة لـ"الفجر الفني": السوشيال كدبة صدقناها.. وبعض الفنانين بيدفعوا ليوتيوب لجلب المشاهدات (فيديو)

خالد الجندي: بعض الظن إثم.. ولكنه واجب في هذه الحالة (فيديو)

كذب الإخوان ولو صدقوا.. وكالة فرنسية تفضح الجماعة الإرهابية

هالة صدقي تهنئ الفنان هاني رمزي بمناسبة عيد ميلاده

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»