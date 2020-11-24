إيران تسجل 13.721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13.721 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة.

 

 وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45.738 منذ تفشي الوباء في البلاد.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 5.824 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما ارتفع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5.871.098.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي: 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

 

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

 

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