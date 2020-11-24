الإعدام لعاطل قتل عامل أثناء سرقته بالخانكة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بإحالة أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، لقتله عامل عمدا في الخانكه لسرقته بالإكراه، حيث استوقفه وحاول سرقته بالإكراه، وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

ترجع أوراق القضية، إلى العام الماضي عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى الخانكة العام، بوصول "م.م.م"، عامل، جثة هامدة، أثر طلق ناري.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، استوقف المجني عليه أثناء عودته لمنزله بدائرة مركز الخانكة للاستيلاء على متعلقاته، وعندما قاومه المجني عليه، أطلق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته اتجاه المجني عليه فأرداه قتيلًا في الحال.

تمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على المتهم، ويدعى "ص.ع.ح" وبحوزته فرد خرطوش وفارغ الطلقة التي أصابت القتيل، واعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه، وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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