الغموض والتشويق يحيطان بالإعلان الدعائي لفيلم "خان تيولا"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرحت شركة ريد كاربت المنتجة لفيلم خان تيولا خلال الساعات القليلة الماضية الإعلان الدعائي للفيلم الذي سيتم طرحه بدور العرض السينمائية في ٢ ديسمبر المقبل .

وأحاط الكثير من الغموض والإثارة علي الاعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تسألت عن الشكل الذي ظهر به ابطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التي سيطرح بها الفيلم، وكان التعليق الاكثر انتشارا علي الاعلان الدعائي “الفيلم في عظمه بتحصل.. بس هو الفيلم دا رعب"، واكدت عدد من التعليقات ان هذا ما يريدوه للسينما المصرية وان العمل سيغير وجهة نظر الكثيرين في السينما المصرية وان هذه النوعية من الاعمال ما تحتاجها السينما خلال الفترة الحالية لمواكبة السينما العالمية.

علي ناحية اخرى طرحت الشركة المنتجة لخان تيولا الملصق الدعائي الرسمي للفيلم والذي ظهر به كافة نجوم العمل ونال اعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيته اكد مخرج ومؤلف العمل أن خان تيولا لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

فيلم "خان تيولا "بطوله كل من وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعبير منير وعلي الشجيري وزهرة الحاروفي ومجموعة كبير من الفنانين الشباب الذي حرص المخرج وسام المدني علي تواجدهم ضمن فريق العمل لمنحهم الفرصة التي يبحثوا عنها منذ سنوات طويلة.

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