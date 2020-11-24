تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهدت معظم اللجان الإنتخابية بمحافظة الفيوم، فى الدوائر الثلاث والمقرر إجراء جولة الاعادة بها وهى الدائرة الثانية ومقرها مركز اطسا والدائرة الثالثة ومقرها مركزى سنورس وطامية والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة شهدت اقبالا متزايدا مع بداية اليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة، حيث بدء توافد الناخبين فى الساعات الأولى من اليوم عقب فتح اللجان مباشرة فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد بدء الإقبال متوسطا ثم ازداد تدريجيا وخاصة مع قدوم ساعات الظهيرة ومازال الاقبال فى تزايد ملحوظ فى بعض اللجان منها لجنة المعهد الأزهرى بسنرو القبلية بمركز ابشواى ولجنة قرية اباظة بمركز يوسف الصديق ولجنة العهد الأزهرى ببندر مركز طامية

ومن ابزر المشاهد ولليوم الثانى على التوالى تواصل تصدر المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة فى عدد كبيرمن اللجان كما تصدر الشباب المشهد فى عدد كبير من لجان مركز اطسا فى لجان قرى دفنو ومطول وشدموه

وقد اتسمت الأجواء الانتخابية بالانضباط والتأمين من الڜرطة والجيش مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية
وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن امام اللجان لمساعدة الناخبين للادلاء باصواتهم
يذكر ان محافظة الفيوم قد استعدت بتجهيز ٤٥٩ لجنة فرعية موزعة على ٢٢١ مقر انتخابي لاستقبال مليون و٤٢٤الف و١٣٢ ناخبا بالدوائر الثلاث بجولة الاعادة بمراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة وطامية وسنورس واطسا.
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم
تزايد إقبال الناخبين على لجان الإقتراع فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم

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