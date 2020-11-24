محافظ القليوبية يستقبل رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لتفقد أعمال تطوير بنها

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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لمتابعة أعمال تطوير شارع فريد ندا لدفع الأعمال، وإبداء الملاحظات ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها، للنهوض بها، لتليق بعاصمة القليوبية، ومواطنيها، والمترددين عليها من المحافظات الأخرى.



وتفقد المحافظ ورئيس الجهاز، أعمال كشط الطريق، وصب الجزيرة الوسطى، تمهيدًا لرصفها بالإنترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، حيث أبدى المحافظ عدد من الملاحظات بخصوص تعديل مساحات بعض الأرصفة، سواء الجانبية، أو بالجزيرة الوسطى.



كما كلف المحافظ بالتنسيق التام مع المرور في حالة تعديل أي محاور مرورية بالشارع أو في حالة إنشاء فتحات جديدة لتتماشى مع السيولة المرورية.



وأكد المحافظ خلال تفقده الشارع، أن التطوير يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، ومراعاة الشكل الجمالي، وتحويل شارع فريد ندا، مطالبا المواطنين بالتحمل قليلا حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير الذي بدأته المحافظة من أجل الصالح العام والتيسير عليهم والحفاظ على ممتلاكاتهم.



ومن جانبه أكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنه سيجرى تكثيف العمل بالشارع، وزيادة نسب التنفيذ، والعمل بالتوازي في عملية الرصف، حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال، وسيجرى ملافاة جميع الملحوظات التي جرى التنبيه عليها خلال الجولة، مطالبا مدير المشروع بالتواجد دائما بالموقع لتسيير الاعمال والتواصل بشكل مستمر لتذليل أي عقبات.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس الجهاز واستشاري المشروع، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.