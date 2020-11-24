هل ينضم "باتشيكو" لقائمة المدربين المتوجين بالألقاب الإفريقية مع الزمالك؟

يتطلع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، لقيادة فريقه للفوز على الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب البطولة القارية الغائب عن خزينة بطولات الأبيض منذ 2002.





وستقام مباراة الزمالك ضد الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.





ويعد باتشيكو أول مدرب برتغالي يقود الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعي لقيادة الفارس الأبيض للحصول على سادس ألقابه بالبطولة القارية، وتدوين اسمه في قائمة المدربين الفائزين بالألقاب القارية مع الفريق





ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة المدربين الذين حصدوا الألقاب الإفريقية مع الزمالك عبر التاريخ:-





1- محمود أبورجيلة:





أول مدرب قاد الزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1984.





2- ريتشي باركر:





المدرب الإنجليزي "باركر" قاد الزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986.





3- محمود الجوهري:





قاد محمود الجوهري فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 1993، ويعتبر المدرب الوحيد الذي حقق لقب البطولة مع القطبين، كما فاز في نفس العام بكأس السوبر الإفريقي مع الأبيض.





4- ديثلم فيرنر:





المدرب الألماني فيرنر قاد الزمالك لحصد لقب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي عام 1996.





5- كارلوس كابرال:





المدرب البرازيلي كابرال آخر المدربين الذين حصدوا لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عام 2002.





6- أوتوفيستر:





حصد المدرب الألماني أوتوفيستر لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مع الزمالك عام 2000.





7- كريستيان جروس:





قاد المدرب السويسري جروس فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخ النادي عام 2019.





8- عصام بهيج:





قاد المدرب عصام بهيج فريق الزمالك للتتويج بكأس الأفروآسيوية عام 1987.





9- رود كرول:





المدرب الهولندي حصد مع الزمالك لقب بطولة الأفروآسيوية عام 1997.



