بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن الاتفاق على خوض مباراتين وديتين للفريق خلال معسكره المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والدوري الممتاز، الذي يستهل الفريق مشواره فيه بمواجهة الاتحاد السكندري.

وأوضح سعيد أنه تم الاستقرار على أن يلتقي فريق الكرة ببيراميدز مع البنك الأهلي الصاعد حديثا للأضواء يوم الخميس المقبل في الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي "٣٠يونيو" بالتجمع الخامس.

أضاف أن بيراميدز سيخوض مواجهة ودية ثانية يوم ٢٩ نوفمبر الجاري على نفس الملعب أمام فريق نادي سموحة في الرابعة عصرا.

يذكر أن بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني أروابارينا يخوض تدريباته بقوة في معسكره المقام بالقاهرة تحضيرا للموسم الجديد، بعد تحديد أولى المواجهات أمام الاتحاد السكندري يوم ١١ ديسمبر المقبل باستاد ٣٠ يونيو، في إطار الدوري الممتاز.