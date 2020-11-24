نابولي يرد بقوة على خناقة "جاتوزو"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:12 م
جاتوزو
جاتوزو
الفجر الرياضي
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رد نادي نابولي الإيطالي على ما أثير عن مشاجرة جينارو جاتوزو مدرب الفريق مع لاعبيه عقب الخسارة أمام ميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

 

وأصدر نابولي بيانًا رسميًا جاء فيه: "ظهرت فجأة بالأمس في المواقع وفي بعض صحف اليوم، قصة مخترعة تمامًا عن نزاع مزعوم بين لاعبي نابولي وجينارو جاتوزو.. هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

 

وكانت تقارير صحفية زعمت أن جاتوزو كان غاضبًا للغاية عقب الخسارة ضد ميلان، وهاجم اللاعبين على أخطائهم في غرفة خلع الملابس.

 

وأشارت إلى أن بعض اللاعبين ردوا على جاتوزو: "نحن نخطئ وأنت أيضًا تخطئ".

 

وادعت أن جاتوزو وجه تهديدا للاعبين قائلا: "إما أن تعدلوا هذه الأخطاء أو سأستقيل"، قبل أن ينفي نابولي الأمر.

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