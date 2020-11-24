رابط المصرية للاتصالات.. اضغط هنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020



يمكن للمواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر نوفمبر وسدادها قبل فرض غرامه عليهم انقطاع الخدمة عنهم عن طريق الضغط على رابط المصرية للاتصالات اتباع الخطوات وإدخال البيانات للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي





ومن جهتهم يبحث العملاء عن رابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي، والتي تم نشرها في 15/10/2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات الشركة، ومن هنا تستعرض الفجر لقراءها رابط المصرية للاتسالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر.





فاتورة التليفون الأرضي

خصصت شركة الاتصالات المصرية رابطًا عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الهاتف لجميع العملاء المشتركين في الخدمة من خلال إدخال رقم الهاتف واتباع الخطوات التالية لسهولة دفع الفاتورة:





1- قم بزيارة موقع شركة الاتصالات المصرية ( اضغط هنا ).

2- أدخل رقم كود المحافظة.

3- ثم أدخل رقم الهاتف.

4- ثم اضغط على كلمة "Show Invoices".





ومن جهتها، أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومنها الآتي:





1- الدفع عن طريق تبادل العملاء.

2- الدفع عن طريق مكاتب فوري ومصاري.

3- الدفع الإلكتروني على بطاقة فيزا عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.



