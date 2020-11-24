رابط المصرية للاتصالات.. اضغط هنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
رابط المصرية للاتصالات.. اضغط هنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020

يمكن للمواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر نوفمبر وسدادها قبل فرض غرامه عليهم انقطاع الخدمة عنهم عن طريق الضغط على رابط المصرية للاتصالات اتباع الخطوات وإدخال البيانات للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

ومن جهتهم يبحث العملاء عن رابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي، والتي تم نشرها في 15/10/2020عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات الشركة، ومن هنا تستعرض الفجر لقراءها رابط المصرية للاتسالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر.

فاتورة التليفون الأرضي
خصصت شركة الاتصالات المصرية رابطًا عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الهاتف لجميع العملاء المشتركين في الخدمة من خلال إدخال رقم الهاتف واتباع الخطوات التالية لسهولة دفع الفاتورة:

1- قم بزيارة موقع شركة الاتصالات المصرية (اضغط هنا).
2- أدخل رقم كود المحافظة.
3- ثم أدخل رقم الهاتف.
4- ثم اضغط على كلمة "Show Invoices".

ومن جهتها، أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومنها الآتي:

1- الدفع عن طريق تبادل العملاء.
2- الدفع عن طريق مكاتب فوري ومصاري.
3- الدفع الإلكتروني على بطاقة فيزا عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.

رابط المصرية للاتصالات.. اضغط هنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فواتير فاتورة التليفون الارضي فاتورة الارضي نوفمبر سداد فاتورة التليفون الارضي رابط المصريةللاتصالات المصرية للاتصالات التليفون الارضي

أخبار تهمك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ يوم

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

برقم التليفون.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق السداد (أونلاين)عبر موقع المصرية للاتصالات

أسهل طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر أبريل 2019.. رابط موقع المصرية للاتصالات وطرق سدادها أونلاين

اسهل طريقة لدفع فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019 .. إليك رابط الاستعلام عبر موقع المصرية للاتصالات

"لو تليفونك شغال استقبال بس".. إلحق سدد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 قبل الانقطاع الكامل للخدمة عبر هذا الرابط

اكتشف أسرع طريقة لتسديد فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

غرامة 10 جنيهات.. المصرية للاتصالات تمهل العملاء فرصة أخيرة لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل انقطاع الخدمة في سبتمبر 2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»