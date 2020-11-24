بينهم 3 أجانب فقط.. 9 مدربين صنعوا تاريخ الأهلي في إفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:43 م
الجوهري وجوزيه والبدري
الجوهري وجوزيه والبدري
علاء خليف
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يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي يلتقي فيها فريقين من دولة واحدة في النهائي القاري.

يحلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في كتابة اسمه في سجلات تاريخ القلعة الحمراء، وقيادة الفريق للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا والغائب عن خزينة بطولات النادي منذ 2013، كما يتطلع لتحقيق لقبه الثاني بالبطولة بعد فوزه باللقب عام 2016 مع ماميلودي صنداونز.

ويسعي "موسيماني" لدخول قائمة المدربين الذين حصدوا الألقاب الإفريقية مع الأهلي عبر تاريخه والتي تضم كل من:-

1- محمود الجوهري:

نجح محمود الجوهري في التتويج بأول ألقاب الأهلي الإفريقية عام 1982، كما فاز مع المارد الأحمر بكأس الكؤوس الإفريقية عام 1985.

1- مانويل جوزيه:

حقق البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مرات وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات أعوام (2001، 2005، 2006، 2008)

3- أنور سلامة:

حقق أنور سلامة مع فريق الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1987، وفاز مع الفريق الأحمر بكأس الأفرو آسيوية.

4- حسام البدري:

توج حسام البدري مع الأهلي بلقب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي عام 2012.

5- محمد يوسف:

قاد الأهلي للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي عام 2013.

6- محمود السايس:

فاز محمود السايس بكأس الكؤوس الإفريقية مع الأهلي عام 1984.

7- طه إسماعيل:

توج مع الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية عام 1986.

8- آلان هاريس:

المدرب الإنجليزي آلان هاريس حصد لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مع الأهلي عام 1993 

9- جاريدو:

المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو قاد الأهلي للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي عام 2014.


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