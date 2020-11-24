إصابة مهاجم المغرب بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:04 م
برقوق
برقوق
الفجر الرياضي
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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إصابة المغربي أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد والذي انضم إلى صفوف المنتخب المغربي مؤخرًا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

 

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع أمس الإثنين وخضع لفحص كوفيد19- كإجراء احترازي وجاءت نتيجة الفحص إيجابية ويخضع برقوق الآن للعزل."

 

وقبل مباراة الفريق أمام لايبزيج مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، كان فحص أيمن قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة.

 

وأضاف آينتراخت فرانكفورت: "لم يختلط بالفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى".

 

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فرانكفورت تصفيات امم افريقيا ايمن برقوق المغرب

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