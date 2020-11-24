بالأصفر.. جومانا مراد تتألق فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة جومانا مراد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صفراء جذابة، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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