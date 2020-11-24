طرح شركة " حلول إس تس سي " في السوق السعودي 2021

قال المهندس ناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة " إس تس سي "، إنه سيتم طرح الشركة التابعة "حلول إس تي سي" للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2021.

وأوضح الناصر في تصريح لتلفزيون "العربية"، أنه لم يتم حتى الآن تحديد نسبة الطرح سواء كانت 30 % أو أقل أو أكثر، مبينا أن هذا سيخضع لاعتبارات كثيرة، لكن مازالت الشركة في الإجراءات الأولية وتنتظر اعتماد مجلس الإدارة ومن ثم الجهات التنظيمية.

وكان قد كشفت في وقت سابق تقارير صحفية ان شركة "إس تي سي" عينت 3 بنوك لترتيب وتقديم المشورة في عملية طرح شركة "حلول إس تي سي" التابعة لها للاكتتاب العام، مبينة أن تقييم الشركة قد يصل إلى نحو 9 مليارات ريال وأن حجم الطرح قد يبلغ نحو 1.87 مليار ريال إذا طرحت الشركة 20% من أسهمها.

وبسؤاله عن طرح شركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay"، قال الناصر: "هناك جهات كثيرة جدا مهتمة بطرح الشركة، لكن الاهتمام الآن منصب على استخدام حصيلة بيع 15% منها لتطوير الشركة وخططها التوسعية، وسيعتمد الأمر على نتائج الدراسة، وإذا ثبتت جدواها ستتم مناقشة الأمر".

ووقعت مجموعة "إس تي سي"، أمس الأول، اتفاقية مع "ويسترن ينيون"، وذلك لبيع حصة أقلية مقدارها 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "إس تي سي باي" وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال).