وصفة شهية جديدة لتحضر الأرز

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي ست البيت الشاطرة وصفة شهية جديدة لتحضير الأرز في المنزل لأفراد اسرتك بكل سهولة من خلالاتباع المقادير وطريقة التحضير التالية:

- 250 جرام أرز بسمتي
- 1/4 زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من الزعفران
- ملح 
- 1/4 ماء ساخن

انقعي الأرز البسمتي في ماء مغلي وقومي بتصفيته جيدا
انقعي الزعفران في ماء مغلي 
نضيف إلى الوعاء 3 أكواب من الماء وزيت الزيتون والملح ونقوم بوضعه على نار متوسطة إلى أن يغلي الماء.
يضاف الأرز إلى الماء ونهدئ النار، ويترك القدر 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.
يسكب الأرز الأبيض في طبق التقديم  ثم نسكب الزعفران على الأرز بشكل خطوط ويتم ذلك باستخدام الملعقة ، وقدمي مع هذا الطبق قطع الدجاج المحمرة وطبق من السلطة الخضراء.

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