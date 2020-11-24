خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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علقت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، على انتشار فيروس كورونا في أوروبا خلال فترة البرد.

 

 وقالت بوبوفا، خلال اجتماع، مع أعضاء المجلس التنسيقي للمفوضين في مجال حقوق الإنسان، إن فيروس كورونا المستجد، على الأغلب سيعود كل عام، مشيرة إلى أنه سيصبح نشيطا بشكل خاص خلال الطقس البارد، في الخريف والشتاء.

 

وأضافت: "نرى أن الصفة الموسمية للمرض تبدو واضحة. انتشر في أوروبا خلال فترة البرد في نصف الكرة الشمالي. وكذلك انتشر، في فترة البرد في نصف الكرة الجنوبي. هذه سمة من سمات فيروسات الجهاز التنفسي ذات الصفة الموسمية الواضحة. وهذا يشير إلى أنه على الأرجح سيأتي كل عام، وسيكون نشطا في موسم البرد".

 

وتابعت بوبوفا، أن بعض عناصر استقرار الوضع مع فيروس كورونا في روسيا ظهرت بالفعل، ومع ذلك قد يؤدي تخفيف القيود، إلى عودة نمو المرض إلى المعدلات المسجلة في أوائل نوفمبر، وفقًا لقناة روسيا اليوم.


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