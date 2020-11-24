جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.



جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية
جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية
جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية
جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية
جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية
جهود أمنية مستمرة.. حقوق الإنسان بالداخلية تتلقي شكاوي المواطنين و توجة قافلة طبية لعدد من المراكز الشرطية

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