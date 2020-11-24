(برقم البطاقة) اعرف مكان اللجنة الانتخابية جولة الإعادة.. استعلم عن لجنتك الانتخابية عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:35 م
اللجنة الانتخابية
اللجنة الانتخابية
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(برقم البطاقة) اعرف مكان اللجنة الانتخابية جولة الإعادة.. استعلم عن لجنتك الانتخابية عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg

استعلم عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى، تجرى حاليا جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020 ، والتي تجرى في دوائر 13 محافظة وهى (الجيزة، الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح)  ويبحث الناخبين اليوم عن أماكن لجانهم الانتخابية عبر مواقع الإنترنت، ولذلك توفر الهيئة الوطنية لانتخابات خدمة الاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية عبر موقعها الرسمي  من خلال تسجيل الرقم القومى فقط.

استعلم عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى
توفر الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق متنوعة إلي الناخبين يمكنهم من خلالها الاستعلام عن أماكن وعنوانين اللجان الانتخابية التابعة لدوائرهم كما يمكنهم معرفة الرقم الخاص به في كشف الناخبين  لكى يتمكنوا من التصويت على جولة الإعادة للمرحلة أولي من انتخابات مجلس النواب 2020

- يمكنك الاستعلام عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات (اضغط هنا).
- قم بتسجيل الرقم القومى الخاص بك.
- قم بالنقر على أيقونة معرفة اللجنة الانتخابية وتظهر إليك النتائج.
- يمكنك الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك عبر إرسال رقم البطاقة على رقم 5151
- يمكنك الاستعلام عبر رقم الخط الساخن 141

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات 2020
بدء من اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 إقامة جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب 2020 في 13 محافظة، وأتاحت الهيئة الوطنية خدمة الاستعلام إلكترونية عن مكان الجنة الانتخابية الخاصة بكل ناخب تبعا للدائرة التابع لها، لكى تشجع المواطنين على القيام بأداء الواجب الوطني الديمقراطي  بسهولة ويسر، لأنه عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات يمكن لناخبين الاستعلام برقم البطاقة عن مكان اللجنة ورقم الكشف الخاص بالناخبين،  وأيضا يمكنك الاستعلام تليفونية على قم 5151 برسالة نصية بها الرقم القومى الخاص به فقط.

(برقم البطاقة) اعرف مكان اللجنة الانتخابية جولة الإعادة.. استعلم عن لجنتك الانتخابية عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg

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