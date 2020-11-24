رسائل وتحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت منظمة الصحة العالمية في الفترة الاخيرة عدة رسائل وتحذيرات بشأن اخر مستجدات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز رسائل وتحذيرات منظمة الصحة العالمية:

اللقاحات مازالت تحت الدراسة:

أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات الحالية مازالت تحت الدراسة، وذلك لبيان مدي فاعلية اللقاحات التي أعلن عن انتاجها من بعض الشركات.

موعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا:

علق استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، علي موعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا قائلا:" في حال توفر اللقاح أمامنا عامين للتخلص من فيروس كورونا".

الفيروس لم يتغير:

أوضح الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا حتى الآن لم يحدث به أي تغير سواء من حيث الشراسة أو سرعة الانتشار.

الاصابة الثانية اقل:

أشار استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية الي أن التعرض الأول للفيروس يكون عنيف، أما التعرض الثاني فدرجة الإصابة تكون أقل، ومع مرور الوقت يتحول لفيروس عادي بعد زيادة مناعة القطيع أو بعد الحصول على لقاح.

مصر دخلت الموجة الثانية

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية إن الاحصائيات والبيانات تؤكد أن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن هذا الامر لا يجب إثارة الذعر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

لقاح ليس الحل:

وأضاف استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد لقاح يعطي حصانة بنسبة 100%، ونسبة نجاح اللقاحات تتمثل في توفير مناعة لمن يحصلون على اللقاحات المختلفة بنسبة تفوق الـ90%، لافتَا إلى أن تحصين عدد كبير من السكان باللقاح يوفر ما يسمى بمناعة القطيع، وهذا يعني أن نسبة الـ10% الذين لم ينجح معهم اللقاح، ستكون فرص إصابتهم أقل بالفيروس.

تحذير من المضادات الحيوية

حذرت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مطالبة بضرورة تقنين تناول المضادات الحيوية، نظرا لخطورتها، وما قد تؤدي إليه من خطر على صحة الإنسان.

تحذير من الجائحة القادمة:

كما حذرت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من الجائحة القادمة، حيث ستكون جائحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لافتا إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، وإنما تعالج فقط البكتيريا.

تحذير من عقار يعالج كورونا:

كشفت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،
أن الدراسات أثبتت أن عقار ريميديسفير ثبت أنه ليس له تأثير فعال في علاج مرضى فيروس كورونا، كما أن له مضاعفات خطيرة على المرضى.

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