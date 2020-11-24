ضبط 5 عاطلين لإتجارهم بالإستروكس والهيروين بالمطرية ومدينة نصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار.

حيث نجحت في ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 3هواتف محمول)، بحوزة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

واستطاعت ضبط كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، بحوزة 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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