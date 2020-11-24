بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات بالشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار موسم 20202021.

وأكد مجاهد، في بيان للشركة اليوم، أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، جرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، فيما جرى وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.

وأضاف مجاهد، أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، أجروا عمليات تطهير لبالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث جرى الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

وأشاد "مجاهد"، بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدًا على ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح "مجاهد"، أن تلك الاستعدادات تأتي فى إطار الجهود التى تجريها الشركة، لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتى تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه فى إطار استعدادات الشركة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيها تقريبا.

وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء
بالصور .. مياه القليوبية ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء

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