(Fatora) | استعلم فاتورة التليفون الارضي 2020 شهر نوفمبر الربع سنوية عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:29 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
Advertisements

(Fatora) | استعلم فاتورة التليفون الارضي 2020 شهر نوفمبر الربع سنوية عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

فاتورة التليفون الارضي يبحث العملاء والمشتركين في الخدمة الهاتفية على مستوى الجمهورية عن رابط استعارة قيمة فاتورة التليفون الارضي لربع أكتوبر، والتي تم نشرها في الخامس عشر من الشهر الماضي عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات الشركة وفي هذا التقرير قمنا بمراجعة جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بفاتورة هاتف المنزل.

فاتورة التليفون الارضي
يزيد خلال الساعة الماضية البحث عن المواطنين للعثور على قيمة فاتورة الهاتف لشهر أكتوبر 2020 بعد انتهاء فترة السماح التي انتهت في 14 نوفمبر، لأن العملاء يسألون عن قيمة رسوم الدفع مقابل الخدمة التي يتم قطعها عن العملاء والمشتركين الذين لم يدفعوا فاتورة أكتوبر.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي
خصصت شركة الاتصالات المصرية رابطًا عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الهاتف لجميع العملاء المشتركين في الخدمة من خلال إدخال رقم الهاتف واتباع الخطوات.

1- قم بزيارة موقع شركة الاتصالات المصرية (اضغط هنا).

2- أدخل رقم كود المحافظة.

3- ثم أدخل رقم الهاتف.

4- ثم اضغط على كلمة "Show Invoices".

طريقة أخرى لمعرفة قيمة فاتورة هاتفك الخلوي هي الاتصال بالرقم 140 من فاتورة هاتفك.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2020
تم الإعلان شركة الاتصالات المصرية، عن عدد من طرق سداد فاتورة الهاتف الجديدة، وذلك في إطار التسهيل على جميع العملاء والمشتركين في خدمة الهاتف الجديدة لدفع الفواتير.

1- الدفع عن طريق تبادل العملاء.

2- الدفع عن طريق مكاتب فوري ومصاري.

3- الدفع الإلكتروني على بطاقة فيزا عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.

4- ونتابع معكم تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي المصرية للاتصالات.

(Fatora) | استعلم فاتورة التليفون الارضي 2020 شهر نوفمبر الربع سنوية عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي 2020 الربع سنوية فاتورة التليفون الارضي 2020 فاتورة التليفون الارضي شركة وي الشركة المصرية للاتصالات التليفون الارضي

أخبار تهمك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية إلكترونيا عبر رابط المصرية للاتصالات

عن طريق موقع الرسمي المصرية للاتصالات WE.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطريقة وسدادها عبر الانترنت

فاتورة التليفون الأضي | سدد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع عبر المصرية للاتصالات

"الحق قبل الغرامة".. طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيا |إليك أبرز عروض We

اضغط هنا | فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو 2019 عبر المصرية للاتصالات (WE) | ادفع فاتورتك الآن | طرق سداد الفاتورة

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر رابط billing.te.eg | شركة المصرية للاتصالات (WE) | طرق السداد الفاتورة أونلاين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»