



(Fatora) | استعلم فاتورة التليفون الارضي 2020 شهر نوفمبر الربع سنوية عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE



فاتورة التليفون الارضي يبحث العملاء والمشتركين في الخدمة الهاتفية على مستوى الجمهورية عن رابط استعارة قيمة فاتورة التليفون الارضي لربع أكتوبر، والتي تم نشرها في الخامس عشر من الشهر الماضي عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات الشركة وفي هذا التقرير قمنا بمراجعة جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بفاتورة هاتف المنزل.





فاتورة التليفون الارضي

يزيد خلال الساعة الماضية البحث عن المواطنين للعثور على قيمة فاتورة الهاتف لشهر أكتوبر 2020 بعد انتهاء فترة السماح التي انتهت في 14 نوفمبر، لأن العملاء يسألون عن قيمة رسوم الدفع مقابل الخدمة التي يتم قطعها عن العملاء والمشتركين الذين لم يدفعوا فاتورة أكتوبر.





رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي

خصصت شركة الاتصالات المصرية رابطًا عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الهاتف لجميع العملاء المشتركين في الخدمة من خلال إدخال رقم الهاتف واتباع الخطوات.





1- قم بزيارة موقع شركة الاتصالات المصرية ( اضغط هنا ).





2- أدخل رقم كود المحافظة.





3- ثم أدخل رقم الهاتف.





4- ثم اضغط على كلمة "Show Invoices".





طريقة أخرى لمعرفة قيمة فاتورة هاتفك الخلوي هي الاتصال بالرقم 140 من فاتورة هاتفك.





طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2020

تم الإعلان شركة الاتصالات المصرية، عن عدد من طرق سداد فاتورة الهاتف الجديدة، وذلك في إطار التسهيل على جميع العملاء والمشتركين في خدمة الهاتف الجديدة لدفع الفواتير.





1- الدفع عن طريق تبادل العملاء.





2- الدفع عن طريق مكاتب فوري ومصاري.





3- الدفع الإلكتروني على بطاقة فيزا عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.





4- ونتابع معكم تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي المصرية للاتصالات.





(Fatora) | استعلم فاتورة التليفون الارضي 2020 شهر نوفمبر الربع سنوية عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE



