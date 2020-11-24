بدون بنزيما.. ريال مدريد يسافر إلى ميلانو لمواجهة إنتر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
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يستعد فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، للمغادرة إلى ميلانو لمواجهة إنتر بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في وجود البرازيلي كاسيميرو، بعد تجاوزه فترة العزل، وبعد ثبوت سلبية الاختبار الأخير لكوفيد-19، لكن في غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يتعاف بعد من حمل عضلي زائد.


استدعى مدرب الفريق، زين الدين زيدان، 21 لاعباً لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا.


وضمت القائمة في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوبي؛ في الدفاع: كارباخال، فاران، ناتشو، مارسيو، ميندي وفيكتور تشوست؛ في خط الوسط: كروس، مودريتش، أوديغارد، كاسيميرو، وإيسكو، وفي الهجوم: هازارد، اسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريغو وهوغو دورو.


ويحل ريال مدريد في وصافة المجموعة الثانية بأربع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن شاختار الثالث، وبنقطتين عن إنتر صاحب المركز الرابع، بينما يتصدر بروسيا مونشنغلادباخ الجدول بخمس نقاط. 

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