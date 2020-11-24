"وسط الالتزام بالاجراءات الاحترازية" توافد التاخبين على لجان الدائرة الثالثة فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالفيوم

Advertisements





توافد الناخبون على اللجان والمقار الانتخابية بالدائرة الثالثة بمركزى سنورس وطامية، بمحافظة الفيوم، لليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

وقد حرص عددكبير من المواطنين على التواجد أمام اللجان عقب فتحها مباشرة فى تمام الساعة التاسعة صباحإ للادلاء بأصواتهم ومشاركتهم فى الاستحقاق الدستوري

هذا وقد بدأ الاقبال فى التزايد مع قدوم ساعات الظهيرة وحرص معظم التاخبين على الالتزام بالاجراءات الإحترازية ولبس الكمامة.



وتتم عملية الاقتراع وسط تأمين جيد من الجيش والشرطة المدنية وتقديم كافة التسهيلات ومساعدة الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاختياحات الخاصة للادلاء بأصواتهم.

