آخر فرصة للتصويت.. تفاصيل استعدادات الحكومة لليوم الثاني من جولة الإعادة بالنواب

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كثفت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث تعقيم اللجان، وخطة أمنية شاملة من قبل وزارة الداخلية.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل استعدادات الهيئة الوطنية لليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.



انطلاق جولة الإعادة

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين، لليوم الثانى والأخير للإدلاء بأصواتهم، في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل، لحسم 109 مقعدًا بالنظام الفردى بين 218 مرشحا فى 13 محافظة متبقية من الجولة الأولى.



تأمين شامل

وشهد اليوم الثاني، تشديدات أمنية مكثفة من وزارة الداخلية، وحرص عدد من مساعدي وزير الداخلية ومدراء الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، بالمرور بكافة المحافظات على القوات المشاركة في عمليات التأمين.



واعتمدت الداخلية، خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



تعقيم اللجان

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة تعقيم المدارس التي تجرى فيها مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.



ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.