"تقلبات جوية وتحذيرات عاجلة ".. موجة عدم استقرار بالبلاد تبدأ غدا ولمدة 3 أيام

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوي، مناشدة بتوخي الحذر أثناء القيادة.

غدًا الأربعاء: 

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ). أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).
 
 يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس. 

يوم الخميس المقبل: 
أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). 
 
يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

يوم الجمعة المقبل: 
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).
 
وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد اعتبار من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
 
وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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