"جولدمان ساكس" : سعر برميل النفط سيصل إلى 47 دولار العام القادم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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توقع "جولدمان ساكس" أن ترجئ مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاجها من النفط لمدة 3 أشهر، ما يساهم في عودة العجز في السوق إلى مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام المقبل.


وتوقع البنك في مذكرة وصول متوسط سعر خام برنت إلى 47 دولارًا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل في حال تمديد تخفيضات الإنتاج.

 

 

 

وأوضح البنك أنه مع اقتراب قرار "أوبك+" حول تخفيضات إنتاج النفط، تتجدد المخاوف بشأن مستقبل المنظمة، إذ تحاول إعادة التوازن في السوق مع تأمين إيرادات أعلى حصة سوقية على المدى المتوسط.

 

 

 

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وحلفاؤها في الثلاثين من نوفمبر، والأول من ديسمبر، ومن المرجح أن تناقش تمديد قيود الإنتاج إلى العام المقبل مع ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19".

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