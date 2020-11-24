25لاعبا بقائمة بتروجت في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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استقر الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني للفريق علي 16 لاعبا بقائمة الفريق الاولى قبل انطلاق المنافسات بدوري القسم الثاني.

القائمة الأولى

وجاءت القائمة الأولي كالتالي: أحمد السباعي، محمد ابو النجا"بونجا" ، وحسام حسن، ومحمود عماد، وسامح ابراهيم، ومصطفى معوض، وأحمد كمال، وأحمد عبد الرسول ، وخالد عبد الرازق ،واسلام عادل كانو، وأحمد النفراوى، ومحمود فليكس، محمود متولي، واسلام سمير، ومحمود العالمى، ورشاد المتولي.

 صفقات بتروجت

_ محمود السيد هداف النصر.
_ اسلام هشام من نادي دجلة.
- محمد سمير، أحمد سمير، أحمد عادل عمرو الجوهري من نادي بلبيس.
_ كريم لالا من الانتاج الحربي.
_ ابراهيم عبد القوي لاعب سموحة.
- محمود منصور لاعب سموحة .

الجهاز الفني لفريق بتروجت

علاء عبد العال مديرا فنيا.
مدرب عام: محمد سعد
مدرب مساعد : ياسر رجب 
مدرب : شريف بيومي 
مدرب حراس: ممدوح ابراهيم
مدير إداري: أحمد خالد
مدير الكرة: طارق حماد
طبيب: أحمد رجب
بدني ومؤهل :تامر ذو الهمه

المباريات الودية

تعادل بتروجت أمام الاتصالات 2_2، بينما فاز علي دكرنس2_1 وإختتم مبارياته الودية بمواجهه مصر للتأمين وأنتهت بالتعادل السلبي0_0.

يستهل فريق بتروجت للموسم الجديد بمواجهه كوكاكولا بملعب بتروسبورت والمقرر إقامتها غداً الاربعاء 25 نوفمبر الجاري.

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