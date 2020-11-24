التحالف العربي: إزالة وتدمير 163 لغما بحريا جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:25 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
Advertisements

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إزالة وتدمير 163 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية الإرهابية عشوائيًا بجنوب البحر الأحمر.

 

وكشف التحالف العربي، أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف"، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأكد التحالف العربي، أن الأعمال العدائية للمليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين التحالف العربي ازالة الالغام

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً زرعها الحوثيون

التحالف العربي: اكتشاف 86 لغماً بحرياً حوثياً تهدد الملاحة بالبحر الأحمر

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة

تحالف دعم الشرعية يقصف تعزيزات حوثية في صعدة

التحالف تعلن استهداف عناصر للمليشيا الحوثية الإرهابية

الإمارات تدين اختطاف ميليشيات الحوثي للقاطرة البحرية "رابج 4"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»