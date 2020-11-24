التحالف العربي: إزالة وتدمير 163 لغما بحريا جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إزالة وتدمير 163 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية الإرهابية عشوائيًا بجنوب البحر الأحمر.

وكشف التحالف العربي، أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف"، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد التحالف العربي، أن الأعمال العدائية للمليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.