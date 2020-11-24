السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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فى ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020



تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددًا من لجان التصويت بالمركز، في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة السكرتير العام للمحافظة، شملت تفقد لجنتي مدرسة الراضي، ولجنة مركز شباب مدينة سنورس " الساحة الشعبية"، لافتًا إلى أن السكرتير العام اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على آخر إجراءات تلقي طلبات ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء، فضلًا عن تفقد مستشفى سنورس المركزي، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي السياق نفسه أضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، تفقد عددًا من اللجان بمركز طامية، بمرافقة الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ضمت لجان مدرسة طامية الإعدادية للبنات، مشيرًا إلى أن السكرتير المساعد أكد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد المجتمعي قدر الإمكان، مع الاستعمال الدائم للمطهرات وأدوات الحماية الشخصية.

كما شملت جولة السكرتير العام المساعد تفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافي الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام التالية: 0842168041 و0842168043
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم

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