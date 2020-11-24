السكرتير العام والمساعد يتفقدان عدداً من اللجان الانتخابية بمركزى سنورس وطامية بالفيوم
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:28 م
ريهام على
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فى ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020
تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددًا من لجان التصويت بالمركز، في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة السكرتير العام للمحافظة، شملت تفقد لجنتي مدرسة الراضي، ولجنة مركز شباب مدينة سنورس " الساحة الشعبية"، لافتًا إلى أن السكرتير العام اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.
كما تفقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على آخر إجراءات تلقي طلبات ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء، فضلًا عن تفقد مستشفى سنورس المركزي، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفي السياق نفسه أضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، تفقد عددًا من اللجان بمركز طامية، بمرافقة الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ضمت لجان مدرسة طامية الإعدادية للبنات، مشيرًا إلى أن السكرتير المساعد أكد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد المجتمعي قدر الإمكان، مع الاستعمال الدائم للمطهرات وأدوات الحماية الشخصية.
كما شملت جولة السكرتير العام المساعد تفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافي الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام التالية: 0842168041 و0842168043
تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددًا من لجان التصويت بالمركز، في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة السكرتير العام للمحافظة، شملت تفقد لجنتي مدرسة الراضي، ولجنة مركز شباب مدينة سنورس " الساحة الشعبية"، لافتًا إلى أن السكرتير العام اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.
كما تفقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على آخر إجراءات تلقي طلبات ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء، فضلًا عن تفقد مستشفى سنورس المركزي، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفي السياق نفسه أضاف المتحدث الرسمي، أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، تفقد عددًا من اللجان بمركز طامية، بمرافقة الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ضمت لجان مدرسة طامية الإعدادية للبنات، مشيرًا إلى أن السكرتير المساعد أكد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد المجتمعي قدر الإمكان، مع الاستعمال الدائم للمطهرات وأدوات الحماية الشخصية.
كما شملت جولة السكرتير العام المساعد تفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافي الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام التالية: 0842168041 و0842168043