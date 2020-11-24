مذبحة أسرية في بولاق الدكرور.. مسجل خطر يقتل شقيقته بـ 4 طعنات والعناية الإلهية تنقذ زوجة شقيقه

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نفذ مسجل خطر مذبحة أسرية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، حيث سدد 4 طعنات بسلاح أبيض مطواه بجسد شقيقته، وطعن زوجة شقيقه، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بقيام عاطل بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة شقيقه بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.





إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين مسجل خطر وشقيقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وعلى إثرها أشهر سلاحًا أبيض " مطواه" وطعن شقيقته 4 طعنات بالصدر والبطن، وأثناء ذلك تصادف تواجد زوجة شقيقه، حيث طعنها هي الأخرى، وفر هارباَ.







وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة وتمكنت من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.