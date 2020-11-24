كبدة فاسدة وشاي عطور.. الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3٫500 طن كبد) بحوزة مسئول عن ثلاجة لحوم، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجحت في ضبط (3٫750 طن كبد مجمدة) بحوزة مسئول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده مجمدة" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة بحوزة مسئول عن مخزن سجائر بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من "السجائر" مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستطلعت ضبط (4٫585 طن شاى) بحوزة مسئول ع إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول، لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شاى " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت بضبط (13٫600 طن مستلزمات إنتاج "زيوت – سلفونيك – معطر") بحوزة مسئول عن مصنع معطرات– كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع العطور بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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