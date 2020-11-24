توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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بدأ الناخبون يتوافدون على المقار واللجان الانتخابية بالدائرة الرابعة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة لليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة لانتخابات النواب ٢٠٢٠
حيث فتحت اللجان أبوابها امام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا للادلاء بأصواتهم وقد حرص عدد كبير من الناخبين على التواجد عقب فتح اللجان مباشرة
ولليوم الثانى ومع الساعات الأولى مازالت المرأة تتصدر المشهد فى عدد من اللجان بالدائرة الرابعة
منها لجنتى رقم ٩٩،١٠٠ بقرية اباظة بمركز يوسف الصديق أيضا لجنة رقم ٧٣ بقرية الريان بنفس المركز.

وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان لمساعدة الناخبين والتسهيل عليهم للادلاء بأصواتهم.
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم
توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم

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