توافد الناخبين على لجان الدائرة الرابعة فى اليوم الثانى لجولة الاعادة بالفيوم

Advertisements





بدأ الناخبون يتوافدون على المقار واللجان الانتخابية بالدائرة الرابعة بمراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة لليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة لانتخابات النواب ٢٠٢٠

حيث فتحت اللجان أبوابها امام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا للادلاء بأصواتهم وقد حرص عدد كبير من الناخبين على التواجد عقب فتح اللجان مباشرة

ولليوم الثانى ومع الساعات الأولى مازالت المرأة تتصدر المشهد فى عدد من اللجان بالدائرة الرابعة

منها لجنتى رقم ٩٩،١٠٠ بقرية اباظة بمركز يوسف الصديق أيضا لجنة رقم ٧٣ بقرية الريان بنفس المركز.



وقد تواجد شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان لمساعدة الناخبين والتسهيل عليهم للادلاء بأصواتهم.

