فرنسا تطالب تركيا بوقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

طالب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تركيا بوقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط، قائلًا: "نريد منها أفعالا لا أقوال".

 

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية: "سنعمل مع أصدقائنا الأوروبيين للدفاع عن سيادتنا والتصدي للممارسات التركية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط".

 

كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.

 

وقال بون، في مقابلة مع إذاعة "Europe 1" و"Les Echoes"، اليوم الأحد، إن "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل"، معربا عن أسفه من "الإسلامية العدائية" من قبل تركيا على أبواب أوروبا.

 

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" بما في ذلك العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح مع ذلك أنه لا يعتقد أن إلغاء الاتحاد الجمركي بين بروكسل وأنقرة هو الخيار الأجدى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التجارة الفرنسي فرنسا تركيا المتوسط

أخبار تهمك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان يتسبب في عزل تركيا دوليا بسبب إستفزازاته بشرق المتوسط

الخطوط الحمراء.. سياسة فرنسية لتحجيم أطماع أردوغان بالمتوسط

الاتحاد الأوروبي: على تركيا وقف الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط

"اتحاد أوروبي ضد تركيا" بسبب سياساتها الاستفزازية وخلق التوترات بالمنطقة (فيديو)

عاودت التنقيب.. تركيا تشعل الأزمة مجددا في شرق المتوسط

وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات على تركيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 ص

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

10:59 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»