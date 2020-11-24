إيقاف موظفيّن عن العمل بنجع حمادي وإحالتها للمحكمة التأديبية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا إيقاف رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي وفنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي عن العمل ثلاثة اشهر واخطار المحكمة التأديبية وذلك لمخالفتهم القانون والتعليمات طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق.



وأوضح محافظ قنا ان رئيس قسم الطرق بادارة طرق نجع حمادي انتهك قانون الطرق العامة ولم يقم بتحرير محاضر للمخالفات الواقعة من عدد من المواطنين علي الطريق العام بالمخالفة للقانون، بينما لم يقم فنى تنظيم الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المخالفات وتأخر في اتخاذها حيال البعض الاخر.



وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين مشيرًا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.

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