القوى العاملة: تعيين 491 شاباً بينهم 5 شباب من ذوي القدرات بالإسماعيلية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  491  شاباً ، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2282 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر  وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أكتوبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 311 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 232 شكوى عمالية، تم تحويل 23 منها للقضاء ، و 209 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية  قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 72 ألف جنيه لـ 22 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ مليون و 588 ألف جنيه لـ 3176 عاملاً من المسجلين بالمديرية .
وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   260   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً ، وبحث 10 شكاوي فردية ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 108 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة .

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

10:59 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»