الكشف عن موعد عودة نجم برشلونة

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن موعد عودة النجم الفرنسي صامويل أومتيتي إلى برشلونة، بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها.









وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة دينامو كييف، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا: "نعلم أن أومتيتي أصيب منذ فترة طويلة، ونأمل أن يتمكن من اللعب خلال أسبوعين".









وتابع: "آمل أن يكون هذا هو الحال، لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة، منذ يونيو، ويحتاج إلى التعافي كثيرًا، لكنه يتدرب بالفعل مع المجموعة".









وواصل: "من المحتمل أن يلعب مينجويزا غدًا بجانب لينجليت، لأن أراوخو لا زال يتدرب بشكل فردي، ونحن لا نريد المخاطرة رغم قلة المدافعين.. وسنمنح الفرص للاعبين آخرين مثل أوسكار".









وعن السماح بمغادرة كلير توديبو وخورخي كوينكا، الصيف الماضي، قال المدرب: "بالنسبة لي لم يكن قرار مغادرة توديبو وكوينكا محفوفًا بالمخاطر".









وأتم: "علاوة على ذلك، كوينكا لاعب شاب يجب أن يحصل على دقائق للتحسن، لا أعتقد أن القرار كان سيئًا".



