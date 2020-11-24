سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
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أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني والطبي والإداري سلبية العينة التي خضعوا لها.

وكان فريق الأهلي قد أجرى مسحة طبية بالأمس على هامش المعسكر المغلق الذي دخله الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض غمار نصف نهائي كأس مصر ضد الاتحاد السكندري.

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