عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يكثف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إميان الفرنسي من مفاوضاتهم للحصول على أحد نجوم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.


ويسعى الفريق الفرنسي للحصول على خدمات بادجي من أجل تدعيم خط الهجوم حيث يسعى الفريق جاهداً لضم صفقات قوية تؤمن له الصعود للدوري الفرنسي الممتاز الموسم القادم.


ويرغب بادجي في العودة لأوروبا وفضل ذلك على الإنتقال لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة خاصةً بعد دخوله في مفاوضات مع الأتحاد السكندري لكنه إستقر على العودة لأوروبا مجدداً.

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