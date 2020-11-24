دمياط الجديدة تستحدث خدمة تحصيل فواتير المياه الكترونيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن تفعيل خدمة تحصيل فواتير المياه من منافذ فورى من أى مكان، أو تطبيق فورى "myfawry " على الهاتف المحمول، في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على التيسير والسعي للتطوير والإرتقاء بكافة  الخدمات المقدمة لعملاء منظومة مياه الشرب بالمدينة. 

وأوضح رئيس الجهاز، أن خدمة التحصيل "فوري"،  تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة في كافة  أنحاء الجمهورية، عن طريق قنوات متنوعة تشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري "محال البقالة الصغيرة، والصيدليات والمكتبات، ومكاتب البريد"، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الإئتمان البنكية. 

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه، في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية. ​

 

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دمياط الجديدة تحصيل فواتير المياه الكترونيا الاستعلام عن فواتير المياه

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