استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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استأنفت صباح اليوم مقار اللجان الانتخابية عملها بالدائرة الثانية بمركز اطسا بالفيوم لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات البرلمان المصري 2020،
حيث بدء توافد الناخبين منذ التاسعه على لجان دفنو ورحمى ومنشية ربيع بمركز اطسا
وقد اتسم اليوم الأول بتصدر المرأة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم مع بدايات اليوم الثانى للتصويت.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم
استئناف التصويت لليوم الثاني لجولة الإعادة للدائرة الثانية بمركز إطسا في محافظة الفيوم

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