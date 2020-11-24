الإمارات تمنح فئات جديدة لمستحقي "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لـ 10 سنوات، وذلك ابتداء من مطلع ديسمبر 2020.
وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن مجلس الوزراء عن اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ 10 سنوات، وذلك ابتداء من مطلع ديسمبر 2020.
وتتضمن الفئات الجديدة: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال والموهوبين، ودعم التنوع والنمو الاقتصادي، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية بدولة الإمارات.
وتستهدف التعديلات استقطاب الخبراء وأصحاب المواهب والعقول للحصول على الإقامة الذهبية، وتضم الفئات حاملي شهادات الدكتوراه في كل التخصصات، وأصحاب المهارات، وجميع الأطباء، والمهندسين في مجالات الكمبيوتر والبرمجة والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات والأوبئة.
كما تستهدف الإقامة الذهبية جميع الحاصلين على معدل تراكمي 3.8 وما فوق من الجامعات المعتمدة، والحاصلين على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها في تخصصات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، إلى جانب أوائل الثانوية العامة وأسرهم، حيث يمكن للأفراد الاستفادة من مميزات الإقامة.
يذكر أن الإقامة الذهبية تمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين وطلبة، وتهدف ضمن أهدافها إلى خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع.

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