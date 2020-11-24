القوى العاملة: تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالكويت

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى محمد جمعة، بقيمة 3794 دينارًا كويتيا، بما يوازي 192 ألفا و117 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى محمد جمعة لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدي شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن وتوفي بأزمة قلبية في 22 يونيو الماضي، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة تم تحويل مستحقات المواطن المصري المتوفى وتوزيع الحولات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر فى سبتمبر 2020، وذلك بإجمالى 3794.2 دينار كويتى بما يعادل 192117 جنيها مصريا.

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