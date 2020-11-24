اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للإنتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لعام 2020-2021

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
اعرف لجنتك الإنتخابية
اعرف لجنتك الإنتخابية
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اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للإنتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لعام 2020-2021

اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية يبحث الكثير من المواطنين المصريين بالمحافظات التي يجرى فيها انتخابات اعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب، عن كيفية الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ولكنهم لايستخدمون كلمات بحث صحيحة حتى يستطيعوا الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي المواطن خطوات الإستعلام عن لجنتك للإقتراع.

انتخابات الاعادة للمرحلة الأولى لـ مجلس النواب 2020
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب والتي من المقرر أن تجرى في 14 محافظة وهم “الجيزة وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وبني سويف والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح”، يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر 2020.

خطوات الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية
- الدخول لموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات (اضغط هنا).
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة بطريقة صحيحة.
- أو من خلال الإتصال على الرقم المختصر للخط الساخن 141 للإستعلام عن رقم لجنتك.
- أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للإنتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لعام 2020-2021

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